Maraisa mostra conversa com Marília Mendonça horas antes do acidente - Reprodução/Twitter

Maraisa mostra conversa com Marília Mendonça horas antes do acidente Reprodução/Twitter

Publicado 08/11/2021 11:40 | Atualizado 08/11/2021 15:18

Rio - Maraisa, da dupla com a irmã Maiara, usou o Twitter nesta segunda-feira para mostrar uma das últimas conversas que teve com Marília Mendonça horas antes da artista entrar no avião que caiu e matou cinco pessoas na última sexta-feira. A publicação emocionou os seguidores na rede social.

fotogaleria

No print de um aplicativo de mensagens, é possível ver que Maraisa se declarou à amiga, com quem dividia o projeto "Patroas". "Te amo! Amo muito você! Não esquece disso", diz parte da conversa. "Obrigada Deus pela oportunidade de poder me despedir", escreveu a cantora na legenda da publicação no Twitter.

Ainda na rede social, Maraisa compartilhou print do Spotify que mostrava a um feito importante: as músicas do EP "Patros 35%" ocupando os primeiros lugares da plataforma de streaming. "E você nem viu, meu Deus! Deu certo, meu amor! Mas não era pra ser desse jeito", lamentou a cantora e amiga de Marília que ainda postou mais cedo: "Que dor. Agora estou definitivamente sozinha".