Erasmo Viana pede desculpas por declarações polêmicas após ser eliminado de 'A Fazenda 13' - Reprodução/Instagram

Erasmo Viana pede desculpas por declarações polêmicas após ser eliminado de 'A Fazenda 13'Reprodução/Instagram

Publicado 08/11/2021 13:30

Rio - O eliminado da semana de 'A Fazenda 13', Erasmo Viana, se desculpou pelas falas polêmicas no programa. Em uma série de stories no Instagram, Erasmo falou que está "aos poucos voltando para a realidade" e revendo tudo o que falou e o que deve melhorar. "No fim das contas, tudo serve de experiência", disse.

fotogaleria

Ele comentou que estava no limite da sanidade mental e emocional, mas que se ficasse, daria o melhor. "Foi mais difícil do que eu esperava, principalmente por ficar muito tempo sem fazer nada".

Nos stories, ele também se desculpou sobre a fala homofóbica em que fala sobre atirar em gays no parque Ibirapuera , em São Paulo. "Para mim, o que mais me deixou triste foi a brincadeira de mau gosto que fiz em relação aos gays e LGBTs, foi uma brincadeira de mau gosto, errada", disse.

"Quem me conhece sabe que eu trabalhei como modelo 20 anos da minha vida. Eu convivo com muitos gays, desse público, sempre me dei muito bem, respeitei, nunca fui acusado de nada parecido. Foi uma fala homofóbica, agressiva, uma brincadeira mesmo, nunca nem atirei com paintball", comentou.

"Eu acabei falando dos gays, mas eu queria citar o público geral do Ibirapuera. Que eu não acho correto, aquela sujeirada toda, ninguém deve concordar com isso. Mas a forma com a qual eu quis falar sobre foi errada, foi agressiva. Foi uma fala infeliz, peço desculpas mais uma vez, porque sempre me relacionei bem, nunca fui preconceituoso, fiquei triste por ter ofendido esse público que eu sempre respeitei demais", disse.

Ele também citou as polêmicas que passou, como ao falar sobre a ex-mulher Gabriela Pugliesi. "Às vezes você fala demais sem perceber, mesmo com câmeras, você esquece, fala da vida pessoal, de outros assuntos, acabei falando demais de coisas que não deveria, expondo pessoas de uma maneira errada", disse.

"Muita coisa para refletir, realizar, eu tenho que ter a humildade de reconhecer meus erros e entender o porquê de eu seguir este caminho. Quem me conhece sabe da minha índole, da minha educação. Muita coisa ali foi feita pelas circunstâncias do jogo. Tem que ter muita coragem de entrar em um reality numa era de intolerância, cancelamento", disse.

A reportagem é de Luiza Lemos, do iG.