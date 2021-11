Karoline Lima - Reprodução

Publicado 08/11/2021 12:48

Rio - A influenciadora Karoline Lima rebateu, mais uma vez, as críticas em relação ao seu namoro com o jogador da seleção brasileira de futebol Éder Militão. Ao abrir uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram, um seguidor perguntou se ela tinha assinado algum contrato de namoro para estar com o jogador.

"Ô, meu pai. Alguém avisa, gente? Pelo amor de Deus. Essa pessoa tem me mandando cada pergunta. Eu lá sou mulher, menina, de estar assinando contrato de namoro? Eu vou assinar contrato de empresa, de revista, de publicidade. Contrato de namoro? Preciso disso não, amor. Tenho mais coisa pra fazer", respondeu Karoline. Em outros stories, a influenciadora colocou mensagens de seguidores dizendo que 'o amor é lindo', colocando emojis de dinheiro, debochando.