Com biquíni de fita isolante, MC Mirella curte dia de praia no Rio

Rio - MC Mirella aproveitou o dia de sol para curtir uma praia na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde deste domingo. A funkeira usou um "biquíni" feito de fita isolante e atraiu olhares ao exibir suas curvas no local com o ousado modelito. Mirella é casada com Dynho Alves, que atualmente está confinado no reality show "A Fazenda 13". Ela estava no Rio por conta de um show em uma boate carioca.

