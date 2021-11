Dany Bananinha - Reprodução

Publicado 08/11/2021

“Eu tenho um altar em casa, sempre tive, sempre acendi vela de 7 dias pro meu anjo da guarda. Ontem, muito triste, acendi uma vela para todos que sofreram o acidente, e pro meu anjo da guarda. Se eu não tivesse em casa, poderia ter pego fogo meu apartamento. Estou chocada, a vela estava protegida, ouvi estalos e o fogo estava muito alto, fiquei totalmente sem ação, pensando como fazer. Que loucura, meu Deus”, escreveu a influenciadora em seus stories.



Na sequência, mostrou imagens do teto de seu apartamento, que ficou queimado após o acidente doméstico, além do suporte que segurava a vela acendida. “Sei que muita gente vai falar, blá blá blá... Sim, eu sei que é perigoso, errada ou certa, estava em um lugar alto e protegida. Enfim… Graças a Deus está tudo bem e acho que não vou querer mais acender vela. Obrigada Deus por me proteger”, continuou a assistente de palco do "Domingão com Hulk".



Horas depois, a influenciadora voltou ao Instagram Stories para mostrar que comprou uma vela eletrônica para o seu altar. Assim, vai poder continuar pedindo proteção aos seu anjo da guarda. “Acabei de comprar uma vela eletrônica. Meu anjo da guarda vai continuar me protegendo, eu não corro perigo e minha fé nunca vai se abalar”, finalizou.