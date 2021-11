Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, fala pela primeira vez sobre a morte da filha - Reprodução Internet

Publicado 08/11/2021 08:47 | Atualizado 08/11/2021 08:53

Rio - Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, falou pela primeira vez sobre a morte da filha. Ela postou uma foto nos Stories, do Instagram. Marília Mendonça e mais quatro pessoas morreram em um acidente aéreo, na última sexta-feira, em Caratinga, Minas Gerais, onde a cantora faria um show. "Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Tudo é dele, por ele e para ele", escreveu Ruth, citando uma música gospel.

Em entrevista ao "Fantástico", Murilo Huff, pai de Leo, filho de Marília Mendonça, contou que o bebê de 1 ano e 10 meses está na casa de Ruth. Quando o acidente aconteceu, Murilo estava com Leo. Ele contou que Marília mandou uma mensagem para ele pedindo para tomar conta do filho, que havia tomado vacina. "Pedir isso nesse dia? Parecia que estava se despedindo. Eu sempre respeitei ela muito como mãe e ela sempre me respeitou muito como pai. Era uma mãe incrível, muito apaixonada", disse o rapaz de 26 anos, muito emocionado.

Marília Mendonça foi velada ao lado do tio, que estava com ela no voo, em uma cerimônia aberta ao público no último sábado. Os fãs também lotaram a porta do cemitério Parque Goiânia, mas a entrada só foi permitida para amigos e familiares.