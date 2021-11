Luiza Possi e Líber Gadelha - Reprodução Internet

Luiza Possi e Líber GadelhaReprodução Internet

Publicado 08/11/2021 17:46





Luiza Possi desabafou com os fãs nesta segunda-feira (8) sobre a falta que seu pai, Líber Gadelha, vítima de complicações derivadas de uma infecção por Coronavírus, faz em sua rotina.

Em seus stories do Instagram, a cantora contou que as vezes sente vontade de ligar para o produtor. "As vezes, eu acordo e penso 'vou ligar para o meu pai para comentar tal coisa', mas não dá mais para ligar para o meu pai. É puxado isso. Dói demais!", disse.

"E eu comentava tudo com meu pai. Tudo! Tudo era o meu pai. Tudo eu comentava com ele. Ai, gente! Não consigo parar de pensar na Marília. Que Deus a receba com tanto amor", continuou ao citar tragédia com a cantora Marília Mendonça.

Recentemente, Luiza Possi deu à luz seu segundo filho, Matteo, em outubro de 2021. A cantora já é mãe do pequeno Lucca, de dois anos.