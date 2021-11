Naiara Azevedo - reprodução do instagram

Rio - Naiara Azevedo fez um tributo a Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo na sexta-feira, no 'Domingão com Huck', na TV Globo, domingo. No entanto, o comportamento animado da cantora incomodou alguns internautas. Nesta segunda-feira, ela usou se pronunciou sobre as críticas que recebeu através de seu Instagram Stories.

"Já tomei muita porrada da vida. Na minha vida nada foi de graça. Só sou quem eu sou e estou onde estou porque optei seguir a diante. Optei por peitar tudo, resolver tudo e ser forte. Não que eu seja uma máquina, tenho os meus momentos de altos e baixos, procuro sempre superar, vencer, passar por cima, ir adiante", começou explicando. "A dor de perder alguém é irreparável, imensurável. Mas você acha que quem foi vai querer que as pessoas que ela amava ou que deixou aqui ficassem sofrendo eternamente? O luto é necessário, sim. Mas cada um vive ele de uma forma diferente".



Por fim, ela pediu desculpas as pessoas que se incomodaram com sua postura na atração. "Peço perdão se a minha forma de expressar, de agir desagrada algum de vocês, mas essa é quem eu sou e não tem como agradar todo mundo, uns vão me crucificar, outros vão me aplaudir, fazer o que? Não é isso que vai me abater. Continuo firme nos meus ideais, no que acredito e tentando aprender com tudo. Quero poder ser para sempre luz, força. Em algum momento eu vou falhar, mas a minha intenção vai ser sempre somar".

Apresentação no 'Domingão com Huck'

Durante um bate-papo com Luciano Huck, no 'Domingão com Huck', Naiara já tinha explicado sua animação ao cantar a música 'Eu sei de Cor'. “Acho que lembrar dela desta forma, como a gente tá vendo aqui, é óbvio vamos ter nossos altos e baixos. Quando estávamos conversando, teve momentos que eu chorei. Quando peguei o microfone para cantar, eu falei: ‘não vou chorar, porque vou conectar minha energia com a dela’. Porque ela trazia essa alegria pra gente”, explicou ela, que continuou: “Faz três dias que estou chorando sem parar. Então agora eu quero só alegria quando pensar na Marília Mendonça".