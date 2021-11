Simone - reprodução do instagram

Publicado 08/11/2021 14:42

Rio- Simone fez um desabafo em seu Instagram Stories, nesta segunda-feira. Abalada, a cantora falou sobre a morte de Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo na última sexta-feira, e fez uma reflexão sobre o ocorrido através de uma sequência de vídeos.

"O dia começa... Precisa seguir, a gente precisa continuar fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Confesso para vocês que ainda estou bem triste. Não é fácil. Começo a pensar em um monte de coisas na vida. A gente começa a pensar nos filhos, na vida. A gente sempre vai trabalhar pensando em voltar para os braços daqueles que nos amam, a família. Também não dá para questionar as coisas de Deus, tudo é no tempo dele", desabafou ela.



A coleguinha ainda relembrou sua amizade com Marília. "Marília era muito carinhosa comigo. Ela sempre me mandava mensagens. Enfim, fica o vazio, a saudade. Fica a importância do legado que ela deixou, a história que ela escreveu jamais será apagada. Agora a gente precisa seguir e cumprir o que Deus nos chamou para fazer", finalizou.