Publicado 08/11/2021 16:04 | Atualizado 08/11/2021 16:20

Rio - O avião em que Marília Mendonça viajava pertenceu a dupla Henrique e Juliano, amigos da cantora. A aeronave foi vendida pelos sertanejos a empresa de táxi aéreo em 9 de julho de 2020. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da sertaneja. "Henrique & Juliano venderam a aeronave de modelo C90A, número de série LJ-1078, pouso convencional 2 motores turbo-hélice em 09 de julho de 2020 para empresa PEC TÁXI AEREO", informa a nota.

No comunicado, a assessoria de Marília ainda explicou o mal-entendido sobre possíveis sobreviventes do acidente aéreo, na última sexta-feira. Após noticiar em um primeiro momento que os passageiros foram resgatados com vida e estavam bem, a assessoria esclareceu que o equívoco não foi intencional. É que, na verdade, todos os ocupantes da aeronave que caiu em Minas Gerais morreram.

"Em conhecimento do acidente, a assessoria de imprensa da artista buscou informações de fontes confiáveis. Estas informaram que estaria tudo bem e que todas as pessoas estavam sendo conduzidas ao hospital, somente para realizar procedimento padrão. Passados menos de 20 minutos, as mesmas notificaram a equipe sobre a fatalidade. A notícia foi repassada, primeiramente, aos familiares das vítimas. Vale ressaltar que todas informações foram disponibilizadas sempre baseadas em fontes confiáveis. Em nenhum momento o equívoco foi intencional, sempre prezamos pela ética profissional e moral", destacou.

Ainda sobre o acidente, o nota ressalta quais pertences de Marília foram resgatados do avião: "caderno de composição, três celulares, violão dentro da capa e a mala de viagem vermelha da cantora".



A equipe da cantora também deixou claro que a sertaneja "sempre se preocupou com a sua segurança e de toda a equipe, por isso, não agendava nenhum tipo de compromisso seguidos no mesmo dia, seja demandas de imprensa, shows e outros tipos de apresentações. O único compromisso dobrado em sua carreira ocorreu em 2016 na premiação dos “Melhores do Ano” no Domingão do Faustão, após o show de Itaberaí, Goiás".