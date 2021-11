Cauã Reymond e Alinne em cena na nova trama da TV Globo - fotos Reprodução Internet

Publicado 08/11/2021 16:39

Rio - Alinne Moraes usou suas redes sociais para enviar um recado especial para Cauã Reymond, com quem contracena na novela "Um Lugar Ao Sol", que estreia na Globo nesta segunda-feira (8), às 21h . Em postagem no Instagram, a atriz agradece o ex-marido pela parceria durantes as filmagens do folhetim de Lícia Manzo.

"Obrigada por tudo, parceiro, até meu câmera você foi! Sequência delicada e você arrasou! É hoje, 'Um Lugar ao Sol'!", escreveu a artista, que interpretou Bárbara na primeira novela da TV Globo a estrear com todos os episódios gravados. Na foto publicada, Cauã posa sorridente para a câmera enquanto segura um equipamento de filmagem.

Nos comentários da postagem, fãs de Alinne expressaram a animação e expectativa para a estreia do folhetim sobre os gêmeos que trocam de lugar. "Tô ansiosa pela novela hoje", declarou uma seguidora. "Acho incrível vocês trabalhando juntos", afirmou outra internauta. "A felicidade no olhar de quem tem o privilégio de atuar com Alinne Moraes", brincou um terceiro se referindo à foto compartilhada pela atriz.

