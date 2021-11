Christian (Cauã Reymond) e Lara (Andréia Horta) - fotos Globo

Christian (Cauã Reymond) e Lara (Andréia Horta) fotos Globo

Publicado 08/11/2021 10:33 | Atualizado 08/11/2021 11:00

Rio - E três anos após a estreia de ‘Amor de Mãe’, a Globo volta a exibir uma novela inédita na faixa das 21h. Por conta da pandemia, a emissora precisou reprisar três folhetins antigos no horário (‘Fina Estampa’, ‘Força do Querer’ e ‘Império’), mas a espera acabou e o primeiro capítulo de ‘Um Lugar Ao Sol’ vai ao ar nesta segunda-feira.

Para começar a situar quem ainda não sabe muito sobre a produção que vai ocupar o horário mais nobre da grade, vale começar dizendo que ‘Um Lugar Ao Sol’ é escrita por Lícia Manzo. A autora, que ficou conhecida por seu trabalho em ‘A Vida da Gente’, também reprisada durante a pandemia, costuma focar seu roteiro nas relações humanas e, claro, nos dramas familiares.Protagonizada não só por um, mas por dois Cauã Reymond, a novela conta a história dos gêmeos Christian e Christofer, que vivem em realidades socioeconômicas opostas e passam quase toda a vida sem saber da existência um do outro. Após perderem a mãe no parto, os irmãos são separados: Christofer é adotado por uma família rica e batizado como Renato e Christian vai parar em um abrigo.“O tema central da novela contrapõe pessoas num lugar muito desvalido, daquelas pessoas ditas privilegiadas. E mostra quais as consequências desses irmãos idênticos serem materializados em vidas tão opostas. Na procura por um lugar ao sol, se você tem possibilidades, recursos, ferramentas, já é um facilitador humano, mas infelizmente muitos de nós não tem isso", adianta a autora, que usa da situação dos irmãos para falar da desigualdade social e de oportunidades.ParesNamorados de 2002 a 2005, Cauã Reymond e Alinne Moraes se reencontram na relação de afeto entre Bárbara e Renato. Bárbara é filha de um empresário, vive uma vida de luxo, mas é uma mulher carente e emocionalmente instável. Apesar de namorar Renato, em algum momento da trama, - sem muitos spoilers! - há uma troca de irmãos e Bárbara começa a viver um romance com Christian, acreditando que ele é o seu antigo namorado.Do outro lado do triângulo - ou quadrilátero - está a cozinheira Lara, vivida por Andréia Horta. Diferente de Bárbara, a jovem é uma mulher mais simples e doce, mas que carrega coragem e resiliência típicas das mocinhas mais populares da dramaturgia.Adições de luxoCompletando o elenco principal, outras duas atrizes veteranas orbitam entre os casais de protagonistas. De um lado está Marieta Severo, que vive Noca, a avó de Lara. Ombro amigo e fonte de inspiração da jovem, Noca representa a vontade de viver e a sabedoria clássica das avós. Mas não para por aí, Noca também quebra alguns tabus da terceira idade ao se permitir viver plenamente e isso incluiu uma vida sexual ativa para ninguém colocar defeito.Do outro lado, está Elenice, interpretada por Ana Beatriz Nogueira. Ela é a mãe adotiva de Renato, uma mulher fútil, que vive de aparências, mas que sempre tentou proteger o filho. Elenice chegou, inclusive, a esconder todo o histórico de vida do rapaz, chegando a alegar que seu pai biológico e o irmão estão mortos.