Luísa Sonza e Marília Mendonça - Reprodução

Luísa Sonza e Marília MendonçaReprodução

Publicado 08/11/2021 17:47

fotogaleria

"Cantora de todos os anos! Amo vocês, é uma honra saber que tô do lado das minhas maiores inspirações, saibam sempre disso", declarou Luísa ao repostar o anúncio da conquista em seu Instagram, marcando todas as mulheres indicadas ao prêmio. Após a notícia da morte trágica de Marília, a artista compartilhou uma longa mensagem nas redes sociais se despedindo da sertaneja, com quem colaborou em um remix da faixa "melhor sozinha", do álbum "Doce 22".

“Meu Deus, que dor, eu não sei por onde começar. O Brasil inteiro te ama, você não tem barreira nenhuma, sua música atinge GENTE. Eu te amo tanto, te admiro tanto. Eu te acompanhei desde o começo, te admirei e fui tua fã cada segundo também. Foi nos 45 no segundo tempo que Deus me deu a oportunidade de me tornar a sua amiga. De poder ter uma faixa que intercalo as vozes com você. Ainda bem que eu falei e demonstrei o que significa cantar ao seu lado”, afirmou a cantora.