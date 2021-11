Anitta - Reprodução/Instagram

Publicado 08/11/2021 18:00

Rio - Anitta já está colhendo os frutos de sua carreira internacional. Morando nos Estados Unidos, a cantora contou em entrevista a 'Harper's Bazaar Brasil' que já consegue se manter no país com o dinheiro que ganha no exterior. “Hoje já sou capaz de me manter, financeiramente falando, com os ganhos obtidos no exterior. Não é mais a Anitta do Brasil bancando um projeto”.

A Poderosa ainda explicou o motivo de sua mudança do Brasil para os Estados Unidos. “Basicamente porque não existe nenhum artista brasileiro com carreira internacional e quando eu perguntava por que, ouvia sempre a mesma resposta: ‘Impossível’. Essa palavra para mim não existe. E quando a ouço, aí sim quero mais ainda ir atrás do meu desejo. Comecei a estudar para fazer acontecer”, afirmou.

Anitta também contou que escolheu uma casa pequena no exterior para evitar o movimento de gente. “Cansei de acordar e ter a casa cheia de gente. Decidi que esse era meu canto. Qualquer trabalho seria daqui para fora. No Rio, tinha estúdio e até camarim em casa. Aqui, não”.

No Brasil, tudo o que a cantora faz vira notícia. E parece que nos Estados Unidos ela também já perdeu o status de 'pessoa anônima', já que é reconhecida por algumas pessoas e até mesmo paparazzis. “Já estou começando a ser notada em restaurantes, na academia e pelos paparazzi. Nem posso mais sair com qualquer roupa na rua como no começo”, divertiu-se.

Sobre lidar com a fama, Anitta brincou: “De repente estava mergulhada em uma areia movediça. Quanto mais me mexia, mais afundava”, disse ela, que ainda citou seu maior defeito. “Enjoo da minha cara, do bofe, de tudo!”.