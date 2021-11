Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank - Reprodução

Publicado 08/11/2021 18:16

Rio - Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso deixaram os seguidores babando na beleza do casal nesta segunda-feira. O casal fez a temperatura subir com um beijão daqueles em uma foto postada nas redes sociais.

O registro do momento do casal, por sinal, foi feito por Bless, filho deles. "Quando seu filho de 6 anos é certeiro! Te Amo @gioewbank", escreveu Gagliasso na legenda da foto postada no Instagram.

