Maurício Carvalho, advogado que reconheceu os corpos das vítimas do acidente de avião que matou Marília Mendonça e mais quatro pessoas - Reprodução

Maurício Carvalho, advogado que reconheceu os corpos das vítimas do acidente de avião que matou Marília Mendonça e mais quatro pessoasReprodução

Publicado 08/11/2021 08:32

Rio - O advogado Maurício Carvalho, que trabalha na gestão dos direitos autorais de Marília Mendonça, se prontificou a ir ao Instituto Médico Legal (IML), na última sexta-feira, para realizar o reconhecimento dos corpos do acidente que vitimou a cantora e mais quatro pessoas. Ele também esteve no local no sábado para recolher objetos não resgatados pela polícia.

fotogaleria

"Quando chegamos lá, encontramos passaportes, documentos, celulares ainda recebendo mensagens, iPads, a sandália dela, roupas…. Foi muito triste e impactante olhar aquilo tudo, as roupas. Colocamos dentro do nosso avião e trouxemos conosco. O resto está sendo catalogado pela polícia para ser entregue às famílias", disse em conversa com jornalistas.



Maurício relembrou o choque ao ser informado sobre a confirmação da morte da cantora. "Só foi o tempo de passar no meu apartamento para pegar minhas coisas e partir. Pousamos na cidade mais próxima e percorremos 150 quilômetros até o local do acidente. Fui chorando daqui até lá. Me emocionei muito, sou pai, lembrava do Léo [filho de Marília], imaginava: ‘E se fosse minhas filhas?’. Fiquei em choque, era tudo muito inacreditável", lamentou.

O advogado foi responsável por preparar o primeiro contrato de agenciamento da carreira de Marília, em 2015. Ele contou que encontrou um caderno da artista, todo molhado, no local do acidente. A suspeita de que podem existir músicas inéditas no caderno só será confirmada quando as folhas secarem. O advogado ressalta que esses e outros assuntos referentes a carreira de Marília serão conduzidos, agora, pela família da cantora.

"É muito cedo para raciocinar. Ela tem muita coisa lançada, além de grande cantora e intérprete, é uma compositora de obra vasta, tem músicas gravadas por alguns dos principais artistas do Brasil. Deixa um vasto material. Agora, os familiares terão que entender de que modo tratar a obra dela. E terão toda a assessoria", garantiu.