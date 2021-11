Márcio Felipe e Cariúcha, a Garota da Laje - Reprodução/Instagram

Márcio Felipe e Cariúcha, a Garota da LajeReprodução/Instagram

Publicado 08/11/2021 09:50 | Atualizado 08/11/2021 09:51

Rio - A fila anda rápido para Márcio Felipe. Ex-namorado de Jojo Todynho, que foi traído durante viagem da apresentadora à Paris, na França , já vive um novo romance. Ele surgiu nas redes sociais, neste domingo, fazendo dancinha ao lado de Cariúcha, conhecida também como "Garota da Laje", e se declarando ao novo amor.

fotogaleria

"Gosto mesmo é das erradas… Né, Cariúcha? Ótimo domingo", escreveu o ex de Jojo Todynho, que recebeu uma declaração na sequência. "Te amo", comentou a Garota da Laje na sequência.

Por sua vez, Cariúcha também postou foto ao lado do novo mozão. No registro, ela aparece dando um beijinho na bochecha de Márcio Felipe. "Bom domingo a todos com esse beijo gostoso do mozão, Márcio Felipe", escreveu ela.