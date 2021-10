Jojo Todynho e Márcio Felipe - Reprodução

Publicado 19/10/2021 12:06

São Paulo - Jojo Todynho teve um namoro relâmpago com Márcio Felipe. O relacionamento da funkeira com o rapaz durou dois meses e ela finalmente abriu o jogo sobre os motivos que levaram ao fim da relação. A cantora confirmou que houve traição, mas revelou que foi ela quem pulou a cerca.

A campeã de "A Fazenda 12" abriu uma caixa de perguntas no Instagram e foi questionada se foi traída. Jojo Todynho contou que traiu o ex durante uma viagem que fez pela França, para acompanhar a Semana de Moda de Paris.

"Quem vacilou fui eu. É gente, Paris rendeu muita história. Vida que segue, fazer o que? É isso", disse Jojo. Esse é o segundo namoro de Jojo Todynho que durou pouco tempo este ano. Antes de se envolver com Márcio Felipe, Jojo teve uma relação de dias com Polidoro Jr, que hoje está com Karol Conká.