Cristiano, da dupla com Zé Neto - Reprodução

Publicado 08/11/2021 11:41

Rio - Bastante chateado, Cristiano, da dupla com Zé Neto, desabafou nos stories da dupla na manhã desta segunda-feira. Ainda magoado com a morte de Marília Mendonça, o sertanejo rebateu críticas dos seguidores, que condenaram sua ausência no velório e também sentiram falta do ônibus da turnê da dupla no sepultamento.

Visivelmente magoado, Cristiano disse que estava, sim, na cerimônia em homenagem a Marília, mas disse que o ônibus da dupla estava no Rio de Janeiro e que seria cansativo para a equipe dirigir até Goiânia. Ainda no desabafo, Cristiano cobrou que as pessoas tivessem mais empatia e responsabilidade.

"Para vocês, se a gente não aparece na mídia que tava no velório, a gente não tem sentimento. Se nosso ônibus não estava no velório, a gente não tem sentimento. Primeiro, eu queria agradecer vocês que se solidarizam com a família. Tem algumas coisas que estão entaladas na garganta. Desculpa se alguém achar isso aqui desnecessário", começou o sertanejo.



"Eu estava no velório, mas eu fui de boné, máscara e óculos. O Zé não foi. Quando minha mãe faleceu, o Zé não foi. Ele tinha minha mãe como uma mãe. E eu respeitei porque cada um tem sua forma de sentir dor, seus traumas e suas angústias. Vocês têm que aprender a respeitar isso. Para de achar que o mundo gira em torno da merda da rede social. Para de julgar o que vocês não sabem. Meu coração tava quente e tranquilo que estava todo mundo com a família. Olha a merd* que a gente teve, olha o trauma, vocês não respeitam. Vocês foram falar que a Maiara tava não sei o que lá, isso magoa a pessoa, isso ofende. O mundo tá doente, eu não sou melhor que ninguém. Eu cansei de ficar calado. Vocês tão ficando loucos, cadê a compaixão? É um povo que parece que quer ver a ruína do outro. A gente tem que se unir, ter compaixão. A maioria teve compaixão. Mas a minoria é barulhenta e machuca", desabafou Cristiano.