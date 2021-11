Erika Januza e filho de Carol Nakamura trocam beijos e carinhos em passeio na praia

Rio - A atriz Erika Januza, de 36 anos, aproveitou o domingo de sol para dar um passeio de bicicleta com o namorado, Juan Nakamura, de 22, na orla do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Em uma pausa, o casal aproveitou para tirar algumas fotos e também para namorar um pouco. Eles trocaram muitos beijos e carinhos enquanto olhavam o mar. Juan é filho da ex-dançarina do Faustão Carol Nakamura.

