Rio - O ator Alec Baldwin, de 63 anos, usou sua conta fechada do Twitter para defender a presença de segurança policial nos sets de filmagens de produções audiovisuais com uso de armas falsas ou não. Declaração acontece após o trágico acidente nos ensaios do filme "Rust", que culminou na morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins aos 42 anos de idade após disparo de Alec Baldwin.

"Todo filme e programa de TV que usa armas, falsas ou não, deve ter um policial no set, contratado pela produção, para monitorar especificamente a segurança das armas", escreveu o ator e produtor no Twitter.



Relembre o caso

O incidente fatal nas gravações do filme "Rust", nos Estados Unidos, tomou conta dos jornais no dia 22 de outubro. Alec Baldwin, disparou acidentalmente contra a diretora de fotografia Halyna Hutchins, que não sobreviveu. O disparo também acertou o diretor Joel Souza, de 48 anos, que teve alta médica na sequência.