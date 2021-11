Aguinaldo Silva e Marília Mendonça - Reprodução/Instagram

Publicado 08/11/2021 13:05 | Atualizado 08/11/2021 19:52

São Paulo - Aguinaldo Silva usou o Twitter, neste final de semana, para repercutir o trágico acidente que resultou na morte de Marília Mendonça, do produtor Henrique Ribeiro, do tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e do copiloto da aeronave.

Considerada uma das artistas mais populares do sertanejo, ela, que tinha vinte e seis anos, viajava para cumprir a agenda de shows quando o bimotor caiu em curso d'água na Serra da Piedade, próximo ao município de Caratinga, no interior de Minas Gerais, onde tinha um show marcado na última sexta-feira.

"Diante da quantidade de pequenos aviões que caem dos céus do Brasil e fazem vítimas mortais, é o caso de perguntar como é feita a manutenção deles. E, no caso de falhas como a que matou Marília Mendonça, quem são os responsáveis", começou questionando o dramaturgo por meio do Twitter.

Com a interação dos usuários do microblog, ele abriu espaço para a reflexão e questionamento: "Não que eu deseje a morte de alguém, Deus me livre, sou a favor da vida. Porém, é impressão minha ou nos últimos tempos, para tristeza nossa morreram muitas pessoas do bem enquanto os fdps continuam vivos?".

