Marília MendonçaReprodução/Instagram

Publicado 07/11/2021 14:03

Rio - Marília Mendonça estava acostumada a alcançar o topo das paradas de sucesso Brasil afora com suas músicas que falam de relacionamentos amorosos e trazem muita sofrência. Com a notícia de sua morte em um acidente aéreo, fãs e admiradores foram às plataformas de streaming para ouvir as músicas da cantora. A prova disso é que 74 faixas da cantora estão no TOP 200 do Spotify no Brasil deste sábado. A lista foi divulgada na manhã deste domingo.

No topo da lista, as músicas “Esqueça-me Se For Capaz” e “Todo Mundo Menos Você” ocupam o primeiro e segundo lugar. As faixas fazem parte do projeto “Patroas 35%”, de Marília com a dupla Maiara e Maraisa. Ainda no TOP 10, encontra-se a faixa "Troca de Calçada", single solo da artista sobre uma garota de programa.

As três músicas citadas também marcam presença no TOP 200 global. Somente “Esqueça-me Se For Capaz”, que ocupa a posição 48º das mais ouvidas no mundo, foi reproduzida 1.507.808 de vezes ao redor do mundo somente nas 24 horas deste sábado. 1.401.029 de audições foram de usuários no Brasil.

Com 74 música que estão no TOP 200 Brasil, a artista teve 22 milhões de streams. Outras músicas que estão em destaque são "Não Sei O Que Lá", "Motel Afrodite", "Graveto", "Bebi, Liguei" e "Infiel", todas dentro do TOP 35.