Paula Fernandes no 'Caldeirão' - Reprodução/Globo

Paula Fernandes no 'Caldeirão'Reprodução/Globo

Publicado 07/11/2021 18:54 | Atualizado 07/11/2021 19:04

Rio - A cantora Paula Fernandes não segurou as lágrimas ao participar do "Domingão Com Huck" nesta noite. A cantora foi uma das convidadas do programa que preparou um tributo à Marília Mendonça, que faleceu aos 26 anos em decorrência da queda de um avião em Carantiga, cidade Minas Gerais, na última sexta-feira.

fotogaleria

Após cantar a música "Infiel" com a voz embargada, Paula falou sobre amiga e foi consolada pelo apresentador Luciano Huck. "É bem difícil porque na hora que eu vi aquela primeira imagem, é como se eu tivesse caído junto. Nós artistas conhecemos a rotina, a gente sabe o quanto a gente sofre na estrada. Aquilo que é aconteceu é o que eu mais temo na vida", disse Paula.

"A gente perdeu uma grande estrela, uma grande artista que mostrou que tem espaço para todo talento. Ela escrevia bem, cantava bem, se expressava bem e falava verdades... O tempo passou, ela conquistou, se tornou uma mulher firme e fantástica que sempre foi. Ela me encorajou. Eu vivi uma traição, quem passou por isso sabe que é a pior coisa que eu fiz. E eu consegui transformar a minha maior dor em música", completou a cantora.

Além de Paula, Luisa Sonza, Naiara Azevedo, Thierry, João Neto e Frederico, , Lauana Prado, Paula Mattos e o padre Fábio de Mello participaram ao vivo no palco do programa para cantar músicas da artista. Caetano Veloso, Anitta e Neymar conversaram por videochamada.