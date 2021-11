Celso Portiolli - Reprodução Internet

Celso PortiolliReprodução Internet

Publicado 07/11/2021 18:24

Após receber críticas e perder audiência por não ter dado atenção ao assunto durante o sábado (6), o SBT decidiu trocar o que estava planejado para a programação de domingo (7) por homenagens à Marília Mendonça.

fotogaleria

No início do Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli, a tradicional “torta na cara”, do Passa ou Repassa deu lugar às memórias da cantora sertaneja, com direito a repórteres ao vivo em Goiânia, cidade onde a cantora foi velada e sepultada na tarde de ontem.

Além da atração comandada por Celso Portiolli, o programa da Eliana também deve realizar homenagens a cantora, conhecida como "Rainha da sofrência". Ainda no sábado (5), a emissora já havia anunciado as homenagens deste domingo, por meio do site oficial.

"Estamos tristes, mas vamos homenagear a Marilia do jeito que ela gostava, emanando luz e relembrando bons momentos. Você partiu cedo demais! Fica o legado incalculável da rainha da "sofrência", que agora brilha como nunca no céu. O programa desse domingo é dedicado a você, Marilia!".