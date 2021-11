Fausto Silva e Marília Mendonça - Reprodução Internet

Publicado 07/11/2021 20:38 | Atualizado 07/11/2021 20:46

Luciano exibiu trechos do arquivo confidencial que a sertaneja participou em 2018, quando o programa ainda era comandado por Faustão. Na ocasião, foi mostrado a cantora falando sobre a precoce morte do pai, dificuldades da carreira e a emoção pelos depoimentos dados por familiares, amigos e funcionários.

Huck fez questão de destacar a importância de Faustão nos domingos. "O Fausto tocou esse palco que estou durante 32 anos, como toquei o sábado por 21 anos. Dá muito trabalho fazer televisão bem feita, de alma e coração. Um dos quadros mais importantes da história do Domingão, sem a menor dúvida, é o Arquivo Confidencial, que era quando o artista de fato chegava ao Olimpo. E Marília teve esse momento", falo ele.

Após ter saído da Globo depois de uma brilhante trajetória de 32 anos, Fausto Silva está de volta na Rede Bandeirantes, emissora que o revelou. Com o contrato assinado, a estreia está marcada para 2022 e será exibido de segunda a sexta na faixa das 20h30h. Inicialmente será um formato gravado.

Os internautas se mostraram emocionados com a aparição do antigo apresentador. "Que saudade do Faustão! Ele seria perfeito pra conduzir essa homenagem...", escreveu um seguidor.

"Marília Mendonça conseguiu fazer com que a Globo exibisse o Faustão mais uma vez em um domingo", publicou outro internauta.