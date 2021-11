Luciano Huck - Reprodução Internet

Luciano HuckReprodução Internet

Publicado 07/11/2021 20:52 | Atualizado 07/11/2021 21:02

Fãs de Marília Mendonça (1995-2021) se irritaram com Luciano Huck neste domingo (7) durante o tributo que ele e sua produção realizaram no Domingão com Huck. Ao vivo, na Globo, o apresentador citou o peso da apresentadora e das irmãs Maiara e Maraisa ao lembrar da aparição do trio em seu programa, semanas antes do acidente aéreo.

fotogaleria

"Estava lembrando agora. Faz três semanas que eu estava com as três no palco. Três semanas. Na verdade vieram só metade das três no palco, porque estavam as três magrinhas, né?", disse o apresentador.

Ele engasgou no microfone ao terminar a fala. Não se sabe se ele ouviu um alerta no ponto sobre a bobagem que havia dito ou se o próprio apresentador se ligou da fala perigosa. E não deu outra. Rapidamente o público esculachou Huck por citar a forma física de Marília Mendonça em vez de seguir falando sobre a carreira e o legado dela.

Na continuação de seu discurso, ele cometeu mais uma gafe, que o fez ser massacrado no Twitter.

"Essa coisa da música, ela se eterniza. Para sempre a gente vai ouvir essa poesia, para sempre a gente vai se lembrar desse momento, para sempre essa música vai poder ser uma bandeira feminista sem ser feminista, uma bandeira importante para as mulheres...", continuou ele, novamente alterando o rumo de sua fala, sem concluir a linha de raciocínio.

Os fãs se irritaram com o apresentador pela demonstração de desconhecimento do trabalho da cantora. Marília sempre foi feminista, falou sobre sua luta pela defesa das mulheres em quase todas as suas canções, era considerada uma voz ativa na conscientização da importância da sororidade e tentou ajudar muitas outras por conta de seus trabalhos sociais.

Confira algumas reações dos fãs de Marília Mendonça no Twitter:

luciano huck sendo gordofobico com a marilia mendonça em rede nacional galera sinceramente... — o espetacular natalia aranha (@jjonasbrotherz) November 7, 2021

Finalmente até o telespectador mais babaca da Globo percebendo que Luciano Huck é um idiota — Rezinha (@Rezinha_BeBeBe) November 7, 2021



não aguento as besteiras que o huck vem falando! espero q o @pefabiodemelo salve essa homenagem!não aguento as besteiras que o huck vem falando! #DomingaoDoHuck November 7, 2021

Luciano Huck em seu papel de homem falando do peso de 3 mulheres..... — aℓessαи∂rα  (@alestreep) November 7, 2021





“Ha 3 semanas eu estive com elas, aliás, metade das 3, porque elas estavam magriiiiiiiiinhas.”



Caralho, muito sem noção de novo https://t.co/G0MUmykn6b Luciano Huck de novo vei sobre a Marilia, Maiara e Maraisa:“Ha 3 semanas eu estive com elas, aliás, metade das 3, porque elas estavam magriiiiiiiiinhas.”Caralho, muito sem noção de novo #domingão November 7, 2021

O grito que Luciano Huck deve ter levado no diretor, ele começou a falar da magreza de Marília Mendonça e Maiara e Maraisa e parou no meio da frase #Domingão November 7, 2021

Do mais absoluto nada, Luciano Huck, no tributo que organizou para Marília Mendonça, lembra da participação dela, Maiara e Maraísa no #Domingão há três semanas, e fala desnecessariamente sobre o peso delas: "na verdade tava só com a metade das três no palco, elas tava magrinhas". pic.twitter.com/1h79kxHzes November 7, 2021