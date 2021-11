Felipe Neto mostra chuveiro de mais de R$ 3,7 mil - Reprodução/Montagem

Publicado 11/11/2021 21:31 | Atualizado 11/11/2021 21:37

Rio - Felipe Neto mostrou seu chuveiro inteligente nesta quinta-feira (11) e surpreendeu com o valor e luxo do aparelho da sua casa nas redes sociais.

Em seu perfil do Instagram, o youtuber abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os fãs e alguns seguidores pediram para ele mostrar o item de luxo. "Vocês têm um negócio com o meu banheiro, né?! Esse é o meu banheiro, os produtinhos tudo e esse é o meu chuveiro, que é meio hightec", mostrou enquanto faz tour pela cômodo.

"Ele é bem legal. Toca música, define a temperatura, faz sauna e um monte de coisa tecnológica para fazer. Sai jato pela frente, pelos fundos. Faz tudo", completou.

Modelos similares ao de Felipe Neto podem ser encontrados à venda por marcas internacionais na internet. Algumas marcas comercializam um com painel termostático por aproximadamente R$ 3.700 (taxa de importação inclusa).

O chuveiro do influenciador já foi alvo de comentários em março de 2020 quando ele descobriu que o aparelho tinha bluetooth e compartilhou em seu Twitter. "Esse chuveiro custa a minha casa", brincou uma seguidor. "O chuveiro do Felipe neto é melhor que meu celular", disse outro. "Enquanto isso, o meu não tem nem água direito", completou mais um.