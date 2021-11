Thais Fersoza - Reprodução/Instagram

Thais FersozaReprodução/Instagram

Publicado 11/11/2021 18:06

Rio - Thais Fersoza abriu o jogo sobre um período difícil que enfrentou no ano de 2020, em vídeo publicado no seu canal de YouTube nesta quarta-feira (10). A atriz de 37 anos revelou que enfrentou uma grave crise de ansiedade e precisou do apoio do marido, o cantor Michel Teló, e de ajuda psicológica para se recuperar.

fotogaleria

“Posso dizer que foi uma das piores sensações da vida, um ataque de ansiedade. E foi horrível. Eu não entendia o que era, não conhecia. Fui sentindo aquilo durante um tempo, foi me incomodando por uma semana, até que teve um dia que estourou”, contou a apresentadora, que ainda agradeceu ao esposo pelo suporte. “Fiquei muito feliz e grata porque Michel estava em casa. Foi muito sério", afirmou.

A mãe de Melinda e Teodoro ainda aproveitou para contar como faz para cuidar de sua saúde mental desde a crise que relata no vídeo. "Fui procurar terapia, passei a fazer ioga e meditação, que me ajudou muito. A gente não sabe respirar. Nunca mais tive a crise, o pico. Comecei a usar óleos e umas coisas alternativas que foram me ajudando, como chás”, explica.

Com a ajuda de profissionais, a atriz aprendeu a controlar os efeitos da doença: “Quando eu sei que aquela coisa vai me acelerando, que vai acionar aquele gatilho, já sei como reagir. Claro que ter algumas pessoas que me ajudaram a entender e lidar com aquilo foi fundamental. Saber controlar é uma bênção. Saber se ajudar é maravilhoso", declarou Thais.

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2021/11/6273670-gilberto-gil-e-eleito-para-a-academia-brasileira-de-letras.html