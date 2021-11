Viúva do tio de Marília Mendonça, publica bilhetes deixados por Abicieli - Reprodução/Instagram

Viúva do tio de Marília Mendonça, publica bilhetes deixados por AbicieliReprodução/Instagram

Publicado 11/11/2021 17:21

Rio - Nayara Moura, viúva de Abicieli Silveira, compartilhou no Instagram, nesta quinta-feira (11) a imagem de um bilhete deixado pelo marido. Abicieli era tio e assessor de Marília Mendonça e morreu no acidente aéreo que também vitimou a cantora, um produtor, copiloto e piloto.

fotogaleria

"Ele sempre gostava de deixar um bilhete para mim, debaixo do travesseiro. São esses entre outros. Guardei todos eles. Te Amarei para sempre. Metade de mim foi junto com você", disse.

Nayara Moura se pronunciou há quatro dias em outra publicação na qual agradecia por ter compartilhado momentos de sua vida com Abicieli e Marília. “A tristeza tomou conta do meu mundo e a saudade bate forte em meu coração. Para sempre recordarei de vocês. Obrigada meu bem, por todo amor, carinho e cuidado. Fui muito feliz ao seu lado e tivemos o maior presente, nossa bebezinha. Marília, você foi um anjo na minha vida e de todos a sua volta. Obrigada por me receber na sua família de braços abertos. Obrigada por todo amor. Obrigada por tudo! Amarei vocês eternamente. Descansem em paz”, escreveu.