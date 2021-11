Simone relembra prisão por engano nos EUA - reprodução de vídeo

Publicado 11/11/2021 15:14 | Atualizado 11/11/2021 15:18

Rio - Simone, da dupla Simone e Simaria, bateu um papo com seus seguidores nesta quinta-feira (11). Uma seguidora afirmou que a sertaneja não seguia a religião de modo correto e logo foi rebatida. "Quem te falou que eu sirvo a dois senhores? Pelo fato de eu cantar? Eu sou uma mulher honesta, mãe fiel ao meu esposo, amo meus irmãos, ajudo ao próximo... Tenho os meus defeitos como todo mundo tem, mas ninguém pode apontar o dedo e dizer que eu não amo Jesus porque canto", escreveu ela.

A cantora relatou aos seus fãs que no futuro pretende seguir carreira no segmento gospel, mas no "Tempo certo", já que possui uma relação firme com Deus. Ela também citou o momento delicado que está vivendo por conta da morte de Marília Mendonça em um acidente aéreo. "No pensamento vem muitas coisas. Penso na minha família, o medo vem. Ao mesmo tempo, tento pensar que todos têm um propósito na terra", disse Simone.