Homenagem! Fã tatua música de Juliette no braço

Rio - Juliette Freire embarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio, de braços dado com um segurança, na tarde de quarta-feira. Enquanto esteve no local, a campeã do "BBB 21" foi surpreendida por uma fã, que tatuou dua músicas suas, "Bença" e "Vixe Que Gostoso", no antebraço. Feliz com a homenagem, Juliette posou para várias fotos ao lado de sua admiradora. A ex-BBB também posou com outros fãs que a aguardavam no local.

