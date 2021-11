Filhos de Gugu Liberato mantém briga após impasse sobre partilha de bens - Reprodução/Instagram

Publicado 10/11/2021

Rio - O filho mais velho de Gugu Liberato, João Augusto Liberato comemorou seu aniversário de 20 anos, nesta quarta-feira (10), sem a presenças das irmãs, as gêmeas Marina e Sofia. Apenas a mãe, Rose Miriam e a namorada, Gracie participaram do momento.

Pelo Instagram, Rose Miriam compartilhou o momento com o filho. "Nossos filhos são bênçãos de Deus. A nossa grande oportunidade de nos tornar pessoas melhores. Feliz aniversário, meu filho amado", escreveu na legenda da publicação.

A briga dos irmãos gira em torno da partilha dos bens deixados após a morte do pai, Gugu Liberato, em 2019. A desavença começou após as gêmeas reclamarem da maneira que a tia e inventariante, Aparecida Liberato administra a fortuna, e por estarem do lado de Rose Miriam na luta pelo reconhecimento da união estável com o apresentador.