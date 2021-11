Atriz interagiu com os seguidores - Reprodução

Publicado 10/11/2021 17:57

Rio - Marina Ruy Barbosa aproveitou a quarta-feira para interagir com os seguidores nas redes sociais. A atriz abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e falou sobre a carreira e vida pessoal. Entre os questionamentos, um fã quis saber se a atriz já pensou em trabalhar como apresentadora. "Já! Estou só esperando o @jbboninho e ele sabe", respondeu.

Marina que atualmente grava 'Rio Connection', a primeira série em língua inglesa da TV Globo, falou sobre a experiência. "É a primeira vez que estou atuando 100% em outra língua. É um desafio. Antes de começar eu estava bem nervosa, por ser um projeto bem diferente e com um elenco em sua maioria gringo. Mas não está sendo uma questão ou um problema. Estou amando! Como já estou gravando há um tempo, já estou mais acostumada agora. E mais relaxada."

Questionada sobre a vida pessoal, Marina revelou que sonha em ter filhos. "Dois filhos! Espero um dia conseguir ser tão boa mãe quanto a minha é", disse a atriz que vive um relacionamento com o político Guilherme Mussi.

A ruiva ainda foi elogiada pela maneira que lida com a exposição da sua vida pessoal. "Com o tempo acho que a gente vai entendendo como se proteger, se preservar... Para ter saúde mental inclusive, mesmo com a exposição e fama. Trabalhar desde os 9 como atriz me trouxe muitas, muitas, muitas alegrias e realizações. Mas crescer nesse meio não é fácil, muito menos indolor."