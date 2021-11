Sammy Lee faz desabafo sobre adaptação escolar do filho com Pyong - Reprodução/Instagram

Sammy Lee faz desabafo sobre adaptação escolar do filho com PyongReprodução/Instagram

Publicado 10/11/2021 17:18

Rio - A esposa de Pyong Lee, Sammy, usou suas redes sociais para desabafar após deixar seu filho, Jake, na escola, na manhã desta quarta-feira (10). Em seus stories do Instagram, a influenciadora de 23 anos surgiu chorando e falou sobre o momento que está vivendo com o primogênito do casal.

fotogaleria

"Eu estou sofrendo muito na adaptação do Jake na escola... É muito difícil ver seu filho implorar por você e você não poder estar perto. Eu não acho bobagem, faz parte da maternidade essa fase, essa dor", escreveu na postagem.



O pequeno Jake, de 1 ano, é o único filho de Sammy e Pyong Lee, que se separaram em julho deste ano, mas anunciaram a reconciliação três meses depois. Na ocasião, o hipnólogo comemorou a nova chance que recebeu da esposa após suposta traição em um reality show. "O perdão não é algo merecido. Nós não merecemos, eu não mereço. O perdão nos é dado por amor. O amor da minha vida me perdoou, por isso hoje é um dia de alegria!", declarou em uma publicação nas redes sociais.