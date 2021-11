Valesca Popozuda - Ag. News

Publicado 10/11/2021 16:09

Rio - A cantora Valesca Popozuda, de 43 anos, recebeu alta do hospital nesta quarta-feira. A artista estava internada no Hospital Norte D'Or, na Zona Norte do Rio, desde o último sábado. Valesca estava com um quadro de cansaço, febre e tosse e foi diagnosticada com pneumonia bacteriana A funkeira informou que continuará seu tratamento em casa pelos próximos dias, com retorno ambulatorial.

"Quero agradecer o carinho de vocês, todas as orações. Quando dei entrada no hospital, me deram duas opções, que era começar o tratamento internada ou em casa. Eu preferi começar no hospital para ter um acompanhamento mais próximo, com exames por conta do estágio da pneumonia. Fui melhorando e tive alta hoje, graças a Deus. Ainda continuo em tratamento em casa, por uma semana. Vale muito reforçar os cuidados que precisamos ter com a nossa saúde. Todo o cuidado para não se agravar logo que se tem os primeiros sintomas. Estou bem a agradeço todas as mensagens que recebi, com energia positiva para a minha recuperação. Em breve estarei de volta!”, disse Valesca ao deixar a unidade de saúde.

Antes de receber alta, a cantora tinha utilizado o Twitter para tranquilizar os fãs e esclarecer que estava bem. "Amores, eu estou internada, não é covid. É pneumonia mesmo, porém graças a Deus estou com sintomas leves, tosse. A equipe médica é super atenciosa e estou aqui porque estou tomando medicamento intravenoso, que é mais rápido mesmo. Mas estou bem e obrigada pelas orações", escreveu.