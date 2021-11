A ex-BBB Ana Clara Lima - Reprodução/Instagram

A ex-BBB Ana Clara LimaReprodução/Instagram

Publicado 10/11/2021 17:51 | Atualizado 10/11/2021 17:56

Rio - Ana Clara Lima usou suas redes sociais, nesta quarta-feira (10), para se pronunciar após receber críticas e ofensas na internet por causa de um novo projeto. A apresentadora se defendeu de comentários maldosos que surgiram após a ex-BBB ser anunciada como embaixadora de uma corretora de investimentos.

fotogaleria

"É muito chato lançar um trabalho novo e ter haters que fazem questão de, não só comentar nas minhas redes, como ir me depreciar na rede das marcas", lamentou a jornalista em seu Twitter. "Mas é bom que o mercado publicitário não é feito de adolescentes ou pobres de sensatez e eles não se importam, então não muda nada", destacou.

Em seguida, Ana Clara compartilhou a frustração que sente com as críticas que recebe: "Mas que é chato é. A gente que deposita, tempo, dinheiro, expectativas, nas coisas fica meio '?'. Enfim né, só um desabafo pra vocês (pessoas normais) verem até onde vai o senso alheio", completou a apresentadora do "Rede BBB".

"Podiam gastar tempo com as pessoas que eles gostam, mas talvez não gostem de ninguém", comentou uma fã, com quem Ana Clara concordou. "Exatamente, não gostam de ninguém e nem deles porque não usam o tempo útil pra se cuidar e sim pra cuidar da vida alheia", disparou a ruiva.

Confira:

Mas que é chato é e a gente que deposita, tempo, dinheiro, expectativas, nas coisas fica meio ??????? Enfim né, só um desabafo pra vocês (pessoas normais) verem até onde vai o senso alheio — Ana Clara (@anaclaraac) November 9, 2021