Publicado 10/11/2021 16:29

Rio - Juju Salimeni estreou seu podcast, nesta terça-feira (9), abrindo o jogo sobre os bastidores do "Pânico na TV" ao lado de colegas ex-panicats. Para o primeiro episódio do "Camarim da Ju", a influenciadora convidou Carol Narizinho, Fernanda Lacerda, Thaís Bianca e Jaque Khury e o grupo revelou detalhes do humorístico extinto em 2017.

"Não sei se vocês todas vão concordar comigo. Eu acho que a gente passou por uma fase bem complicada na TV com o 'Pânico', principalmente porque ali rolava muita pressão", afirmou a apresentadora do podcast. "Eu acho que é um programa que não caberia nos dias atuais por toda a questão que rolava do humor, que não era um humor tão saudável, e a pressão que as meninas passavam na época", completou.

Fernanda, por sua vez, destacou a importância da atração em sua carreira mas concordou com a musa fitness. "Eu tenho muita gratidão ao 'Pânico', foi a minha família, né? Foi onde eu comecei. Mudou tudo, mas essa pressão toda afetou muito meu psicológico. A nossa saúde mental fica abalada com essas coisas, mas também era um lugar que a gente se divertia. A gente trabalhava se divertindo. Era um zoando o outro. Aquilo que a galera via nas câmeras era sem as câmeras. Tem a parte boa, mas teve essa parte também que eu acho que todas acho que passaram um pouco", declarou.

Carol Narizinho, que já participou dos realities "A Fazenda" e "Power Couple Brasil", complementou com sua experiência: "A parte ruim era dessa cobrança de estar ali com o corpo perfeito. Estar sempre perfeita. Sempre bem e feliz. Às vezes, nem sempre a gente tava".

Apesar das polêmicas levantadas durante o podcast, Juju encerrou o bate-papo com as ex-assistentes de palco afirmando ser grata ao humorístico, exibido pela última vez em 2017. "Tudo o que eu tenho hoje é graças ao programa, mas não posso deixar de comentar coisas que aconteceram lá, coisas que não podem ser aceitas em época alguma", destacou a influenciadora.