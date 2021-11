Anitta anuncia novo single Envolver - Marco Ovando

Publicado 10/11/2021 15:31

No Instagram Stories, a Poderosa mostrou os bastidores do ensaio com o rapaz e fez um comentário em espanhol, já que ele não compreendia o idioma. "Eu estava navegando no TikTok um dia e vi um negócio que era de outro nível. Eu disse 'ok, vou tentar transar com ele'. Sempre que eu quero transar com alguém, eu chamo pra um vídeo", divertiu-se.



Alguns usuários da rede social não acharam graça da brincadeira. Alguns reclamaram dela ter feito a declaração em uma língua que Ayoub não entendia. Outros acusaram a cantora de hiperssexualizar ele.

Sem papas na língua, Anitta logo mandou seu recado através do Instagram. "Ai, gente vão ser chatos assim lá na casa do parente, viu? Óbvio que eu sabia que podia falar isso, não é um estranho que eu cruzei na rua e saí falando bosta. Eu traduzi o que eu disse dez segundos depois e ele morreu de rir. Caso contrário, eu não tava postando isso, né? Gente chata", reclamou.