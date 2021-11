Poliana Rocha - Reprodução

Rio - Poliana Rocha, de 44 anos, precisou ser hospitalizada na noite de terça-feira (09). A esposa do cantor Leonardo teve uma crise de ansiedade e precisou ser medicada após seu filho, Zé Felipe, usar transporte aéreo. A influenciadora está traumatizada com a morte recente de Marília Mendonça, que morreu após queda de avião na última sexta-feira (05).

"A gente acaba vivendo a mesma vida [que Marília tinha], eu tenho dois artistas aqui, tenho minha nora [Virginia Fonseca] aqui em casa também. Eles têm o mesmo ritmo de viagem", disse Poliana, em vídeo compartilhado nos stories do Instagram. "Eu nunca tinha sentido uma crise de ansiedade e hoje eu simplesmente travei todos os nervos do meu corpo", continuou ela. No momento em que compartilhava o relato nas redes, Poliana já estava em casa se recuperando da crise. "Eu estou super bem, me sentindo mais leve, estou medicada".