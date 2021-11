Jorge Aragão é internado em hospital de São Paulo - Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 10/11/2021 14:01 | Atualizado 10/11/2021 14:02

Rio - O cantor Jorge Aragão, de 72 anos, foi internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, nesta terça-feira. De acordo com a assessoria de imprensa do sambista, ele "está bem e atendendo a pedido médico, encontra-se em observação para uma detalhada bateria de exames e melhor avaliação".

A nota enviada para a imprensa diz também que "Aragão agradece, ainda, o carinho e preocupação do seu público e junto com sua equipe, se compromete a manter todos informados sobre seu estado". Em abril deste ano, Jorge Aragão passou por um cateterismo e teve uma boa recuperação.

O sambista já foi internado outras vezes por conta de problemas no coração e já foi submetido a colocação de stents pelo menos 22 vezes. No ano passado, Jorge Aragão foi diagnosticado com covid-19 e chegou a ficar internado por duas semanas para tratar a doença.