Paulo Vieira comanda o novo reality show Rolling Kitchen BrasilGuilherme Lemos

Publicado 10/11/2021 12:28

Rio - Paulo Vieira está no melhor momento de sua carreira. Comandando o 'The Rolling Kitchen Brasil', no GNT, o humorista também está na reprise da 'Nova Escolinha', na Globo. Nesta quarta-feira, Paulo completa 29 anos e para celebrar a data, os fãs do comediante fizeram seu nome repercutir bastante nas redes sociais, transformando 'aniversário do Paulo' em um dos assuntos mais comentados na internet nesta manhã.

Pelas redes sociais, Paulo brincou com a situação e agradeceu o carinho dos fãs. "OS MELHORES FÃS DO MUNDO QUEM TEM? Eu mesmo, praticamente o BTS do humor… Nunca imaginei que meu aniversário algum dia estaria como O ASSUNTO mais comentado da internet (eu nunca fui um fenômeno na internet, nunca bombei de seguidores, construí minha carreira em outros lugares, mas sinto que a nossa comunicação por aqui é tão verdadeira que extrapola a questão algoritmo). Somos poucos, fortes e barulhentos! Obrigado pelo amor de sempre", escreveu o humorista.