Murilo Huff chora ao falar de Marília Mendonça em entrevista ao Fantástico - Reprodução

Murilo Huff chora ao falar de Marília Mendonça em entrevista ao FantásticoReprodução

Publicado 10/11/2021 10:08

Rio - Murilo Huff, ex-namorado de Marília Mendonça e pai do pequeno Leo, alertou os seguidores sobre um possível golpe, no qual bandidos pedem dinheiro usando o seu nome e a sua foto. Em publicação nas redes sociais, nesta terça-feira, ele reforçou que o número usado pelos golpistas não lhe pertence.

fotogaleria

No print de uma conversa por aplicativo de mensagem enviada por um contato do sertanejo, ele mostra como os golpistas abordam as vítimas. “Estou com um problema aqui na minha conta. Não estou conseguindo acessar. Estou precisando de fazer um pagamento”, diz a mensagem do golpe.

"Atenção, amigos: estão se passando por mim através deste número abaixo. Não sou eu”, reforçou Murilo via Instagram Stories.

Luto