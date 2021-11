Ana Paula Siebert, Roberto Justus e a filha - reprodução

Publicado 10/11/2021 09:56 | Atualizado 10/11/2021 10:03

Rio - Ana Paula Siebert, de 33 anos, mulher do empresário Roberto Justus, usou as redes sociais para fazer um "desabafo" nesta segunda-feira. A modelo contou que está "só o pó" depois de dormir um final de semana inteiro com a própria filha, Vicky, que está prestes a completar seis meses de vida.

"Gente, estou acabada, sobrou só o pó na segunda-feira depois de um fim de semana cuidando da Vicky”, disse a mulher de Roberto Justus. "Eu não estou acostumada a dormir com a Vicky. Ela dorme com a babá, todo dia ela dorme com a babá. E aí, esse final de semana eu dormi com ela e, a cada vez que ela se mexe no berço, eu levanto da cama pra ver se está tudo bem, porque eu sou dessas! Então, assim, é aquele sono picado. Eu não tive tipo assim, horas de sono sem levantar. Mamães me entenderão. É um desabafo de quem está cansada", completou a modelo.



A declaração de Ana Paula gerou polêmica e rendeu muitas críticas para a modelo. Os internautas disseram que ela não tem noção da realidade da maioria das mães. "Estou chocada com tanta dedicação! É claro que nós mães entendemos o que é ter que ficar com os filhos porque a babá está de folga! Que mãe! Impressionante", disse uma pessoa no Twitter.

"Pense nas mães que cuidam dos seus filhos, como não estão, né?! Vai fazer um ano que eu durmo no máximo três horas seguidas, o resto é tudo picado, isso quando existe 'resto'", comentou outra internauta. "Desculpa, mas ela narrou uma situação triste demais. Uma mãe que não cria a própria filha. Amanhã manda babá embora e a criança corta o único laço afetivo de proteção que ela tem. Deve ser horrendo isso aí!", lamentou outra pessoa.

"Eu não estou acostumada a dormir com minha filha, é a babá que dorme com ela. Mas ontem eu dormi e hoje estou acabada! Mamães me entenderão."



O devia ser proibido de procriar. pic.twitter.com/jilZljOGnX — GadoDecider (@GadoDecider) November 9, 2021

Mulher do Roberto Justus é de uma vergonha alheia tremenda... "Eu não estou acostumada a dormir com minha filha, é a babá que dorme com ela. Mas ontem eu dormi e hoje estou acabada! Mamães me entenderão." — Patinho Feio. (@DuckMcPato) November 9, 2021

E a Ana Paula Siebert, mulher do Justus, reclamando porque resolveu fazer o "sacrifício" de dormir uma noite com a filha.

Às vezes a futilidade afronta pic.twitter.com/Z5hATK6SoQ — Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) November 10, 2021