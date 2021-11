Gloria Groove e Marília Mendonça - Reprodução/Instagram

Rio - Gloria Groove emocionou a web, nesta terça-feira (9), ao publicar um texto em homenagem à cantora Marília Mendonça, que morreu vítima de um acidente aéreo na última sexta-feira . Em publicação no Instagram, a drag queen se despediu da sertaneja e revelou que as duas planejavam uma colaboração musical.

"Ma, estou pensando tanto em você hoje! Eu estava tão empolgado de ver que a gente finalmente começou essa amizade. De saber que a admiração era mútua… Você até topou cantar comigo! E agora? Quando será que a gente vai se encontrar?", questionou na legenda da postagem.

Em seguida, a artista lamenta a falta que sente da cantora de 26 anos: "Sua partida me deixou com um nó na garganta. Eu nunca havia sentido uma dor assim. Não dá nem pra descrever o tamanho do buraco que a sua ausência deixou. Sua presença é gigante, assim como seu talento".

"Por aqui, a gente promete celebrar o seu legado eternamente. Só nos resta agradecer ao Criador por permitir que um ser de tanta luz tenha iluminado nossas vidas. Todo dia eu peço pro Universo mandar muita força pra sua família, e a de todo mundo que tava junto. Você é MUITO amada. Nossa eterna rainha dos sentimentos. Você virou saudade aqui dentro de casa, estrelinha. Com muito amor, GG", finalizou a dona do hit "A Queda".

