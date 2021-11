Rapper carioca Borges em telão da Times Square, em Nova York - Reprodução

Rapper carioca Borges em telão da Times Square, em Nova YorkReprodução

Publicado 09/11/2021 16:03

Rio - O rapper carioca Borges, de 21 anos de idade, comemorou, nesta segunda-feira, a aparição em telão da Times Square, em Nova York. A divulgação do seu trabalho faz parte de uma ação promocional do Spotify Radar.

“Eu sempre vi isso em filme quando era criança, Times Square. BG tá lá pixadão. Enquanto a mídia do Brasil despreza o que vem da favela, nós é bem visto por quem realmente sabe o que faz”, comemorou ele, que é nascido na na Pavuna, Zona Norte da cidade, e é músico da Mainstreet Records, selo carioca e independente de rap.

Na última semana, o músico figurou no Top 5 dos "Em Alta" do YouTube Brasil, possui mais de 1 milhão de seguidores do Instagram e vem se tornando uma referência nacional dentro do seu segmento.



Além dele, as rappers Bivolt e Tasha & Tracie também apareceram na mesma ação, assim como a cantora de piseiro Mari Fernandez. A iniciativa do Spotify é dar mais exposição a novas revelações brasileiras que vem se destacando e mostrando bons resultados dentro da plataforma de streaming.