Nas redes sociais, Murilo Huff fala sobre a perda de Marília Mendonça - Reprodução

Nas redes sociais, Murilo Huff fala sobre a perda de Marília MendonçaReprodução

Publicado 09/11/2021 15:40

Rio - O cantor sertanejo Murilo Huff, ex-namorado da cantora Marília Mendonça, anunciou na tarde desta terça-feira (9), que cancelou todos os compromissos da sua agenda profissional no mês de novembro. Huff tomou a decisão após a morte da cantora, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais na sexta-feira (5).

fotogaleria

No Instagram, Huff publicou um comunicado para fãs e contratantes. "Em razão dos últimos acontecimentos, os próximos compromissos profissionais do artista neste mês de novembro estão desmarcados. Assim que possível, divulgaremos as novas datas", diz a nota. Huff ganhou apoio dos fãs após a decisão. "Todo meu respeito a vocês!", escreveu um internauta. "Força, meu amigo", publicou outro.

O cantor viveu um relacionamento com Marília Mendonça de quase quatro anos, com quem teve o pequeno Leo, de um anos e dez meses. Em entrevist ao Fantástico, Huff se mostrou bastante abalado com a morte da ex.

"A gente faz muito pouco tempo que não estava junto, mas a relação foi muito boa. Todas as vezes que a gente teve algum tipo de atrito, vamos dizer que a gente precisou se afastar como casal, mas sempre nos respeitamos demais. Nunca paramos de nos falar, principalmente depois do Léo. Eu sempre respeitei ela muito como mãe e ela me respeitou muito como pai também, acima de qualquer coisa. A última mensagem que ela mandou pra mim, ironicamente, foi no dia que aconteceu [o acidente]. Ele tava indo pra casa da minha mãe e ela mandou mensagem pedindo pra cuidar dele, ficar de olho, porque ele tinha tomado vacina. Parece que ela tava despedindo porque falar, justamente, isso no dia que aconteceu", lembrou.