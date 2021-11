Kerline revela brincadeira com Deolane Bezerra durante programa - Reprodução

Publicado 09/11/2021 16:45

Rio - Kerline Cardoso pegou os internautas de surpresa após anunciar na segunda-feira (08), que iria interpretar a viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra, em um documentário para a Netflix. Mas a história não passou de uma brincadeira do apresentador Maurício Meirelles durante a gravação de seu programa, que contou com a participação da ex-BBB.

“Gente, agora eu posso falar: em 2022 eu interpretarei a Doutora Deolane Bezerra em um documentário da Netflix. Vem aí amores!”, escreveu no Twitter. Na ocasião, o perfil do serviço de streaming brincou com a situação. "Que história é essa? A pobi da Ker senhor…”, respondeu.