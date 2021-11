Atriz afirmou que tem dificuldade para fazer novas amizades - Reprodução

Publicado 09/11/2021 15:33

Rio - Em entrevista recente para o Mamilos Podcast, Bruna Marquezine revelou que a síndrome de impostora a impede de fazer novas amizades. A atriz contou ainda sobre o medo que algumas pessoas têm de se aproximar dela.

"Nunca me vi em um pedestal, mas, as pessoas acham isso, às vezes. Minha dificuldade de fazer novas amizades é a síndrome da impostora, que diz que eu não sou uma pessoa legal o suficiente. Eu me considero uma ótima amiga, sim. (Acho importante nas amizades) ter uma troca. Essa troca precisa ser feita para os relacionamentos ficarem vivos, esse convívio é muito importante para mim", confessou.