Celebridades

Mel Maia abre live e desabafa sobre treta com Melody: 'Nunca é algo bom'

Com mais de 53 mil pessoas online simultaneamente, atriz falou sobre notícias de affair com a MC: 'Vocês tão perguntando o que eu passo no meu rosto? Eu passo raiva', disse

Publicado 09/11/2021 12:25 | Atualizado há 1 hora